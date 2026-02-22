Cité de l’accordéon et des patrimoines Exposition Claire Stenta Broderies Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Exposition Claire Stenta Broderies

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 8 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-04-08

fin : 2026-05-14

Claire Stenta est brodeuse. Elle dessine au fil ce qui la touche et la bouscule, ce qui l’égratigne,

ce qui la répare. Artiste autodidacte, Claire Stenta revendique une pratique guidée par la liberté liberté des motifs, liberté des techniques, liberté du geste. Ses pièces brodées constituent de grandes tentures réutilisant des draps anciens, des toiles de lin et de jute.

Cette exposition, première présentation de son travail en musée, offre une plongée dans un

univers artistique intime qui résonne avec les œuvres présentées dans le parcours dédié au

poinct de Tulle.

Espace Atelier dans le parcours poinct de Tulle .

