Cité de l’accordéon et des patrimoines Lecture d’archives Industrie et travail (1841/2025) Tulle

Place Maschat Tulle Corrèze

Début : 2025-10-15

fin : 2025-10-15

2025-10-15

L’équipe des Archives Départementales donne vie le temps d’une lecture à des documents d’archives évoquant différentes réalités du travail industriel des années 1840 à nos jours. Texte de loi, courriers, articles de presse, documents officiels ont été soigneusement sélectionnés et permettent d’aborder des thématiques variées entre travail des enfants, accidents du travail, droits des travailleurs ou encore revendications syndicales.

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28

