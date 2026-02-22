Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Olivier Geneste Place Docteur Maschat Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Rencontre avec Olivier Geneste

Julien Duhamel, sculpteur baroque en Bas-Limousin à l’heure de la Contre- Réforme

Le nom des Duhamel est étroitement lié à l’histoire artistique de Tulle aux XVIIe et XVIIIe siècles. Cette famille de sculpteurs est notamment à l’origine du célèbre retable de l’église de Naves. Lors de cette rencontre, Olivier Geneste, historien de l’art, vous propose de remonter aux origines de cette dynastie en suivant le parcours de Julien Duhamel, son fondateur. A travers les œuvres identifiées, il s’agira de mieux comprendre le métier de sculpteur à l’époque de la Contre- Réforme. Olivier Geneste est docteur en histoire de l’art, auteur de nombreux ouvrages et articles en lien avec l’art sacré de l’époque moderne et contemporaine. Il est notamment l’auteur de Trésors baroques en Corrèze ou encore de Les Duhamel sculpteurs à Tulle aux XVIIe et XVIIIe siècles.

