Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle Tulle jeudi 16 octobre 2025.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle

Place Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-16

fin : 2025-10-16

Date(s) :

2025-10-16

Visite 300 ans d’histoire industrielle productions, hommes et métiers à la manufacture d’armes de Tulle

La Cité vous propose une visite guidée de son parcours dédié à la Manufacture d’armes de Tulle. Cette visite est une

plongée dans l’histoire de cet établissement de sa naissance en 1690 à sa fermeture en 2006. À travers les productions de la manufacture, mais aussi grâce à des objets révélateurs du savoir-faire de ses ouvriers, retracez une histoire entre armes et hommes. Tarif : Compris dans le prix du billet d’entrée Gratuit avec le Pass Cité Tout public .

Place Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle

German : Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle

Italiano :

Espanol : Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite 300 ans d’histoire industrielle Tulle a été mis à jour le 2025-10-09 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze