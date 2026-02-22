Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique Tulle

Cité de l'accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique Tulle dimanche 8 mars 2026.

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08

Date(s) :
2026-03-08

Une visite ludique rythmée aux sons des instruments adaptée aux plus petits visiteurs.
Enfants de 3 à 6 ans avec leur accompagnateur
Sur réservation   .

1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28  contact@citedelaccordeon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique

L’événement Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique Tulle a été mis à jour le 2026-02-19 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze