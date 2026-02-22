Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique Tulle
Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique
1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze
Tarif : – – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
2026-03-08
Une visite ludique rythmée aux sons des instruments adaptée aux plus petits visiteurs.
Enfants de 3 à 6 ans avec leur accompagnateur
Sur réservation .
1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com
