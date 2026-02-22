Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique Tulle

Cité de l’accordéon et des patrimoines Visite pour les tous petits Tout en musique

1 Place du Docteur Maschat Tulle Corrèze

Une visite ludique rythmée aux sons des instruments adaptée aux plus petits visiteurs.

Enfants de 3 à 6 ans avec leur accompagnateur

Sur réservation .

1 Place du Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

