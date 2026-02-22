Cité de l’Accordéons et des Patrimoines Visite en famille L’accordéon en famille 1 Place du Docteur Maschat Tulle

Cité de l’Accordéons et des Patrimoines Visite en famille L’accordéon en famille

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Docteur Maschat Tulle Corrèze

Tarif : – – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-10

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-10 2026-04-24

Visite découverte de l’accordéon Partons ensemble sur les traces de l’accordéon, instrument légendaire, et découvrons tous ses petits secrets. Tout au long de l’année, la Cité vous propose des ateliers créatifs en famille et des temps de visites thématiques ou ludiques en lien avec nos collections et nos expositions temporaires. Une manière conviviale d’explorer le musée avec nos médiatrices, tout en éveillant sa curiosité et son imagination.

Durée 1 h Petits et grands dès 6 ans. Ces rendez-vous en famille sont un moment de partage Sur inscription – .

1 Place du Docteur Maschat 1 Place Docteur Maschat Tulle 19000 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 20 28 28 contact@citedelaccordeon.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cité de l’Accordéons et des Patrimoines Visite en famille L’accordéon en famille

L’événement Cité de l’Accordéons et des Patrimoines Visite en famille L’accordéon en famille Tulle a été mis à jour le 2026-02-22 par Office de Tourisme de Tulle en Corrèze