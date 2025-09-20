Cité des Arts de la Rue Cité des arts de la rue Marseille

Cité des Arts de la Rue 20 et 21 septembre Cité des arts de la rue Bouches-du-Rhône

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Ouverture de la Cité des Arts de la Rue. Visites guidées, animations, ateliers, expositions.

Structures habitantes : Bureau des guides, Café Gazoil, Ex Nihilo, Galmae, Gena, Générik, Vapeur, Karwan, L’Échelle, La Savonnerie du midi, Les Nipponnes, Momkin, Sud Side, BK Club et Neo Eco

Cité des arts de la rue 225 avenue Ibrahim Ali 13015 Marseille Marseille 13015 15e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 13 25 77 13 https://www.lacitedesartsdelarue.net/ https://www.facebook.com/LaCitedesArtsdelaRue.Marseille La Cité des arts de la rue est un lieu de création et d’expérimentation :

36 000m2 d’espaces de travail où se construisent et s’éprouvent des spectacles dédiés à l’espace public.

Cet immense laboratoire scénique accueille une dizaine de structures et rassemble une chaîne de compétences et de savoir-faire autour des arts de la rue : création artistique, formation, construction scénographique, diffusion, action culturelle et médiation. Métro 2 Capitaine Gèze puis Bus 30 RTM arrêt Cité des arts de la rue / Parking gardé

