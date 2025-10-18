Cité des Jeux Salle des fêtes Imphy

Cité des Jeux Salle des fêtes Imphy samedi 18 octobre 2025.

Cité des Jeux

Salle des fêtes Rue Paul Vaillant Couturier Imphy Nièvre

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 11:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

Date(s) :

2025-10-18 2025-10-19

La ville d’Imphy organise durant 4 jours la 16ème édition de la cité des jeux.

Plongez dans l’univers du jeu ! Jeux vidéo, jeux de société, jeux de cartes et jeux anciens en bois vous attendent pour trois jours de découverte et de divertissement en famille ou entre amis.

Jeudi 16 et vendredi 17 octobre temps d’animation réservés aux écoles de la commune (non ouverts au public).

Samedi 18 octobre 11h00 19h00

Dimanche 19 octobre 11h00 18h00

Entrée gratuite .

Salle des fêtes Rue Paul Vaillant Couturier Imphy 58160 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 90 95 00

English : Cité des Jeux

German : Cité des Jeux

Italiano :

Espanol :

L’événement Cité des Jeux Imphy a été mis à jour le 2025-09-15 par OT Sud Nivernais