Cité des Métiers et visite du Terminal 2 CDG Cité des Métiers Paris CDG Alliance Tremblay-en-France

Cité des Métiers et visite du Terminal 2 CDG Lundi 17 novembre, 14h00 Cité des Métiers Paris CDG Alliance Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T18:00:00

Fin : 2025-11-17T14:00:00 – 2025-11-17T18:00:00

Des professionnels d’Air France Industrie rencontrent des jeunes 3éme de l’établissement le Champs de Claye. Présentation des métiers sous format stand avec des moments ludique (escape game et quiz). Aérométiers et la Cité des Métiers accueillent les professionnels d’Air France Industrie et les jeunes 3° en prépa métier.

Programme :

14h00 : arrivée du groupe à la Cité des Métiers.

14h00 – 15h00/15h15 : forum d’une durée de 50 min à 1h, organisé comme suit : 3 professionnel.les d’Air France Industries tiendront chacun un stand.

2 stands Aérométiers : 1 stand « escape game » & 1 stand « quiz »

Le groupe de 30 élèves est réparti en 5 groupes de 6 pour une rotation entre les stands.

15h15 – 16h15/16h30 : visite du Terminal 2 CDG, encadrée par des médiateurs.

16h15/16h30 : fin de la visite et raccompagnement du groupe jusqu’à la Cité des Métiers.

Cité des Métiers Paris CDG Alliance rue de Copenhague 93290 Tremblay-en-France Tremblay-en-France 93290 Seine-Saint-Denis Île-de-France

