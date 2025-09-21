Cité des Paysages Fêtes d’automne Saxon-Sion

Cité des Paysages Fêtes d’automne Saxon-Sion dimanche 21 septembre 2025.

Cité des Paysages Fêtes d’automne

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Le dimanche 21 septembre de 10h à 18h30, la Cité des Paysages organise les Fêtes d’automne à la Colline de Sion.

Les Fêtes d’automne reviennent pour leur 4ème édition !

Retrouvez aussi la Fête de la Pomme avec Vignes et Vergers et la 3ème édition de la Fête de la Soupe !

PROGRAMME DÉTAILLÉ

• 11h & 14h Balade atelier avec L’Atelier Vert, sur inscription https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-atelier-esquisser-le-paysage-1408746250959

• 11h30 & 16h15 Fanfare Hurluberlus avec la Cie La Chose Publique (accès libre)

• 14h > 18h Fête de la Soupe (pour participer, inscrivez-vous avant le 31 août)

EN CONTINU

• Fête de la Pomme avec Vignes et Vergers du Saintois

• Marché du terroir avec des producteurs locaux

• Espace ludique « Jeux en bois » pour petits et grands

Téléchargez le programme complet des Fêtes d’automne.Tout public

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

On Sunday September 21 from 10am to 6:30pm, the Cité des Paysages organizes the Fêtes d’automne on the Colline de Sion.

The Fêtes d’automne are back for their 4th edition!

You’ll also find the Apple Festival with Vignes et Vergers and the 3rd edition of the Soup Festival!

DETAILED PROGRAM

? 11am & 2pm: Workshop stroll with L?Atelier Vert, registration required: https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-atelier-esquisser-le-paysage-1408746250959

? 11:30am & 4:15pm: Hurluberlus brass band with Cie La Chose Publique (free admission)

? 2pm > 6pm: Fête de la Soupe (to take part, register before August 31)

CONTINUOUS

? Apple Festival with Vignes et Vergers du Saintois

? Marché du terroir with local producers

? Wooden games area for young and old

Download the full Autumn Festival program.

German :

Am Sonntag, den 21. September von 10.00 bis 18.30 Uhr veranstaltet die Stadt der Landschaften die Herbstfeste auf dem Sion-Hügel.

Die Herbstfeste kehren für ihre 4. Ausgabe zurück!

Finden Sie auch das Apfelfest mit Vignes et Vergers und die 3. Ausgabe der Fête de la Soupe!

DETAILLIERTES PROGRAMM

? 11h & 14h: Workshop-Balade mit L?Atelier Vert, Anmeldung erforderlich: https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-atelier-esquisser-le-paysage-1408746250959

? 11.30 & 16.15 Uhr: Fanfare Hurluberlus mit der Cie La Chose Publique (freier Zugang)

? 14h > 18h: Fête de la Soupe (um teilzunehmen, müssen Sie sich vor dem 31. August anmelden)

KONTINUIERLICH:

? Apfelfest mit Vignes et Vergers du Saintois (Weinberge und Obstgärten des Saintois)

? Terroir-Markt mit lokalen Produzenten

? Spielbereich « Holzspiele » für Groß und Klein

Laden Sie das vollständige Programm der Herbstfeste herunter.

Italiano :

Domenica 21 settembre, dalle 10.00 alle 18.30, la Cité des Paysages organizza la Festa d’autunno sulla Colline de Sion.

Le Fêtes d’automne tornano per la loro quarta edizione!

Troverete anche la Festa della Mela con Vignes et Vergers e la 3ª edizione della Festa della Zuppa!

PROGRAMMA DETTAGLIATO

? 11.00 e 14.00: Passeggiata laboratorio con L’Atelier Vert, iscrizione obbligatoria: https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-atelier-esquisser-le-paysage-1408746250959

11.30 e 16.15: banda di ottoni Hurluberlus con Cie La Chose Publique (ingresso libero)

ore 14.00 > 18.00: Festa della zuppa (per partecipare, iscriversi entro il 31 agosto)

CONTINUA

? Festa delle mele con Vignes et Vergers du Saintois

? Mercato locale con i produttori locali

? Area giochi in legno per tutte le età

Scarica il programma completo della Festa d’Autunno.

Espanol :

El domingo 21 de septiembre, de 10.00 a 18.30 horas, la Cité des Paysages organiza la Fiesta de Otoño en la Colline de Sion.

Vuelven las Fiestas de otoño en su 4ª edición

También encontrará la Fiesta de la Manzana con Vignes et Vergers y la 3ª edición de la Fiesta de la Sopa

PROGRAMA DETALLADO

? 11.00 h y 14.00 h: Paseo taller con L’Atelier Vert, inscripción obligatoria: https://www.eventbrite.fr/e/billets-balade-atelier-esquisser-le-paysage-1408746250959

? 11.30 h y 16.15 h: banda de música Hurluberlus con la Cie La Chose Publique (entrada gratuita)

? 14.00 h > 18.00 h: Festival de la sopa (para participar, inscribirse antes del 31 de agosto)

CONTINUACIÓN

? Fiesta de la Manzana con Vignes et Vergers du Saintois

? Mercado local con productores locales

? Zona de juegos de madera para todas las edades

Descargue el programa completo del Festival de Otoño.

