cité des paysages Mois du film documentaire Saxon-Sion

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-15 16:00:00
fin : 2025-11-15 19:00:00
2025-11-15
Une journée passionnante autour des rivières, avec la projection d’un film suivie d’un débat, puis un atelier pratique pour mieux comprendre et agir pour nos cours d’eau.
Sur inscription
CINÉ-DEBAT LA RIVIERE DE DOMINIQUE MARCHAIS
ATELIER AVENTURES BUISSONNIERES AVEC L’ATELIER VERTTout public
13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr
English :
An exciting day on rivers, with a film screening followed by a debate, then a practical workshop to better understand and take action for our rivers.
Registration required:
CINÉ-DEBAT LA RIVIERE BY DOMINIQUE MARCHAIS
ADVENTURES BUISSONNIERES WORKSHOP WITH ATELIER VERT
German :
Ein spannender Tag rund um die Flüsse mit einer Filmvorführung und anschließender Diskussion, gefolgt von einem praktischen Workshop, um unsere Flüsse besser zu verstehen und für sie zu handeln.
Auf Anmeldung
KINODEBATTE LA RIVIERE VON DOMINIQUE MARCHAIS
ATELIER AVENTURES BUISSONNIERES MIT DEM ATELIER VERT
Italiano :
Una giornata emozionante sui fiumi, con la proiezione di un film seguito da un dibattito e da un laboratorio pratico per aiutarvi a capire i nostri fiumi e ad agire per proteggerli.
È necessaria la registrazione:
FILM-DIBATTITO LA RIVIERE DI DOMINIQUE MARCHAIS
LABORATORIO AVVENTURE BUISSONNIERES CON L’ATELIER VERT
Espanol :
Una jornada apasionante sobre los ríos, con la proyección de una película seguida de un debate y, a continuación, un taller práctico que le ayudará a comprender nuestros ríos y a actuar para protegerlos.
Inscripción obligatoria:
PELÍCULA-DEBATE LA RIVIERE DE DOMINIQUE MARCHAIS
TALLER AVENTURAS BUISSONNIERES CON L’ATELIER VERT
