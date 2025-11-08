cité des paysages Rencontres des Clubs d’Astronomie du Nord-Est Saxon-Sion
cité des paysages Rencontres des Clubs d’Astronomie du Nord-Est
13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 22:00:00
2025-11-08 2025-11-09
Samedi 8 novembre 2025
Inauguration Présentation des clubs
Conférences sur entrées libres
Ciné-concert Le voyage cosmique (durée 1h) sur inscription
Dimanche 9 novembre 2025
Conférences en entrées libresTout public
13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr
English :
Saturday, November 8, 2025
Inauguration Club presentations
Conferences with free admission
Cine-concert Le voyage cosmique (duration: 1h) with registration
Sunday, November 9, 2025
Conferences with free admission
German :
Samstag, 8. November 2025
Eröffnung Präsentation der Clubs
Vorträge bei freiem Eintritt
Filmkonzert Die kosmische Reise (Dauer: 1h) auf Anmeldung
Sonntag, 9. November 2025
Vorträge bei freiem Eintritt
Italiano :
Sabato 8 novembre 2025
Inaugurazione Presentazione dei club
Conferenze a ingresso libero
Cine-concerto Le voyage cosmique (durata: 1 ora) con registrazione
Domenica 9 novembre 2025
Conferenze a ingresso libero
Espanol :
Sábado 8 de noviembre de 2025
Inauguración Presentación de los clubes
Conferencias con entrada gratuita
Cine-concierto Le voyage cosmique (duración: 1 hora) con inscripción
Domingo 9 de noviembre de 2025
Conferencias con entrada gratuita
