cité des paysages Rencontres des Clubs d’Astronomie du Nord-Est Saxon-Sion

Samedi 8 novembre 2025

Inauguration Présentation des clubs

Conférences sur entrées libres

Ciné-concert Le voyage cosmique (durée 1h) sur inscription

Dimanche 9 novembre 2025

Conférences en entrées libresTout public

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53 citedespaysages@departement54.fr

English :

Saturday, November 8, 2025

Inauguration Club presentations

Conferences with free admission

Cine-concert Le voyage cosmique (duration: 1h) with registration

Sunday, November 9, 2025

Conferences with free admission

German :

Samstag, 8. November 2025

Eröffnung Präsentation der Clubs

Vorträge bei freiem Eintritt

Filmkonzert Die kosmische Reise (Dauer: 1h) auf Anmeldung

Sonntag, 9. November 2025

Vorträge bei freiem Eintritt

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025

Inaugurazione Presentazione dei club

Conferenze a ingresso libero

Cine-concerto Le voyage cosmique (durata: 1 ora) con registrazione

Domenica 9 novembre 2025

Conferenze a ingresso libero

Espanol :

Sábado 8 de noviembre de 2025

Inauguración Presentación de los clubes

Conferencias con entrada gratuita

Cine-concierto Le voyage cosmique (duración: 1 hora) con inscripción

Domingo 9 de noviembre de 2025

Conferencias con entrada gratuita

