cité des paysages Rencontres des Clubs d’Astronomie du Nord-Est Saxon-Sion samedi 8 novembre 2025.

13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-11-08 09:30:00
fin : 2025-11-08 22:00:00

2025-11-08 2025-11-09

Samedi 8 novembre 2025
Inauguration Présentation des clubs
Conférences sur entrées libres
Ciné-concert Le voyage cosmique (durée 1h) sur inscription

Dimanche 9 novembre 2025
Conférences en entrées libresTout public
13 RUE NOTRE DAME Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53  citedespaysages@departement54.fr

English :

Saturday, November 8, 2025
Inauguration Club presentations
Conferences with free admission
Cine-concert Le voyage cosmique (duration: 1h) with registration

Sunday, November 9, 2025
Conferences with free admission

German :

Samstag, 8. November 2025
Eröffnung Präsentation der Clubs
Vorträge bei freiem Eintritt
Filmkonzert Die kosmische Reise (Dauer: 1h) auf Anmeldung

Sonntag, 9. November 2025
Vorträge bei freiem Eintritt

Italiano :

Sabato 8 novembre 2025
Inaugurazione Presentazione dei club
Conferenze a ingresso libero
Cine-concerto Le voyage cosmique (durata: 1 ora) con registrazione

Domenica 9 novembre 2025
Conferenze a ingresso libero

Espanol :

Sábado 8 de noviembre de 2025
Inauguración Presentación de los clubes
Conferencias con entrada gratuita
Cine-concierto Le voyage cosmique (duración: 1 hora) con inscripción

Domingo 9 de noviembre de 2025
Conferencias con entrada gratuita

