Cité des paysages S’aventurer dans les paysages Saxon-Sion

13 Rue Notre Dame Saxon-Sion Meurthe-et-Moselle

– Cité des paysages, colline de Sion

– Gratuit sur inscription via les liens ci-dessous

PROGRAMME DÉTAILLÉ :

14h & 15h30 ATELIERS ILLUSTRATION avec Karine Maincent

– Inscrivez-vous ici https://www.eventbrite.fr/…/billets-atelier-les-animaux…

17h CONCERT Mr Pelican

Dans le cadre d’Amours d’été, en partenariat avec L’Autre Canal

– Inscription ici https://www.eventbrite.fr/e/1318478708309

En continu et en accès libre :

– Exposition des créations de papier réalisées dans les écoles du Saintois avec Karine Maincent, illustratrice jeunesse

– Animation nature autour des sols, avec FLORE 54 activités pédagogiques et quiz pour découvrir les petits êtres vivants essentiels à la vitalité des sols

Un événement organisé par la Cité des paysages, service du département de Meurthe-et-Moselle, dans le cadre d’Amour d’été, en partenariat avec L’Autre Canal.Tout public

13 Rue Notre Dame Saxon-Sion 54330 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 25 17 53

English :

– Sunday, July 20, 2025

– 2pm > 6pm

– Cité des paysages, Sion hill

– Free with registration via the links below

DETAILED PROGRAM :

2pm & 3:30pm: ILLUSTRATION WORKSHOPS with Karine Maincent

– Register here: https://www.eventbrite.fr/…/billets-atelier-les-animaux…

5pm: CONCERT Mr Pelican

As part of Amours d?été, in partnership with L?Autre Canal

– Register here: https://www.eventbrite.fr/e/1318478708309

Continuous and free access:

– Exhibition of paper creations made in Saintois schools with Karine Maincent, children?s illustrator

– Nature activities on soil, with FLORE 54: educational activities and quiz to discover the small living beings essential to soil vitality

An event organized by the Cité des paysages, a department of the Meurthe-et-Moselle département, as part of Amour d?été, in partnership with L?Autre Canal.

German :

– Sonntag, den 20. Juli 2025

– 14h > 18h

– Stadt der Landschaften, Hügel von Sion

– Kostenlos mit Anmeldung über die untenstehenden Links

DETAILLIERTES PROGRAMM :

14h & 15h30: ILLUSTRATIONS-WORKSHOPS mit Karine Maincent

– Melden Sie sich hier an: https://www.eventbrite.fr/…/billets-atelier-les-animaux…

17h: Mr Pelican KONZERT

Im Rahmen von Amours d’été, in Partnerschaft mit L?Autre Canal

– Anmeldung hier: https://www.eventbrite.fr/e/1318478708309

Fortlaufend und frei zugänglich :

– Ausstellung der Papierkreationen, die in den Schulen des Saintois entstanden sind, mit Karine Maincent, Illustratorin für Kinder

– Naturanimation rund um den Boden mit FLORE 54: Pädagogische Aktivitäten und Quiz, um die kleinen Lebewesen zu entdecken, die für die Vitalität des Bodens wichtig sind

Eine Veranstaltung, die von der Cité des paysages, einer Abteilung des Departements Meurthe-et-Moselle, im Rahmen von Amour d’été in Partnerschaft mit L’Autre Canal organisiert wird.

Italiano :

– Domenica 20 luglio 2025

– 14:00 > 18:00

– Cité des paysages, collina di Sion

– Gratuito con iscrizione tramite i link sottostanti

PROGRAMMA DETTAGLIATO :

14.00 e 15.30: WORKSHOP DI ILLUSTRAZIONE con Karine Maincent

– Registrati qui: https://www.eventbrite.fr/…/billets-atelier-les-animaux…

ore 17.00: CONCERTO Mr Pelican

Nell’ambito di Amours d’été, in collaborazione con L’Autre Canal

– Registrati qui: https://www.eventbrite.fr/e/1318478708309

Accesso continuo e gratuito:

– Esposizione di creazioni di carta realizzate nelle scuole di Saintois con Karine Maincent, illustratrice per bambini

– Attività naturalistiche incentrate sul suolo, con FLORE 54: attività didattiche e quiz per scoprire i piccoli esseri viventi essenziali per la vitalità dei suoli

Un evento organizzato dalla Cité des paysages, dipartimento della Meurthe-et-Moselle, nell’ambito di Amour d’été, in collaborazione con L’Autre Canal.

Espanol :

– Domingo 20 de julio de 2025

– 14.00 h > 18.00 h

– Cité des paysages, colina de Sion

– Inscripción gratuita a través de los enlaces siguientes

PROGRAMA DETALLADO :

14.00 y 15.30 h: TALLERES DE ILUSTRACIÓN con Karine Maincent

– Inscríbase aquí: https://www.eventbrite.fr/…/billets-atelier-les-animaux…

17.00 h: CONCIERTO Mr Pelican

En el marco de Amours d’été, en colaboración con L’Autre Canal

– Inscríbase aquí: https://www.eventbrite.fr/e/1318478708309

Acceso continuo y gratuito:

– Exposición de creaciones de papel realizadas en las escuelas de Saintois con Karine Maincent, ilustradora infantil

– Actividades en la naturaleza centradas en los suelos, con FLORE 54: actividades educativas y concurso para descubrir los pequeños seres vivos esenciales para la vitalidad de los suelos

Evento organizado por la Cité des paysages, departamento de Meurthe-et-Moselle, en el marco de Amour d’été, en colaboración con L’Autre Canal.

