Cité internationale de la tapisserie « La Nuit Tapissée » – Aubusson, 17 mai 2025 18:00

Rue des Arts Aubusson Creuse

Gratuit

2025-05-17 18:00:00

fin : 2025-05-17 00:00:00

2025-05-17

Pour cette nouvelle édition de la Nuit des Musées, la Cité internationale de la tapisserie vous invite à vivre une soirée exceptionnelle sous le signe de la création, du rêve, de la matière et du savoir faire. Dès la tombée de la nuit, laissez-vous entraîner dans un parcours inédit dans lequel la tapisserie se dévoile entre modernité, tradition et savoir-faire.

Cette année, l’équipe de la Cité internationale de la tapisserie vous réserve un programme ludique autour de ces œuvres vous permettant de porter un regard neuf sur les collections et expositions temporaires. En plus des visites en continu, trois activités vous sont proposées à partir de 18h Venez participer à un atelier dans lequel vous pourrez découvrir toutes les

possibilités que nous offrent les différents types de fils utilisés dans l’art de la tapisserie… et d’autres surprises ! .

Rue des Arts

Aubusson 23200 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 66 66 66

