Faraj Suleiman Quintet à la Cité internationale des arts Cité internationale des arts Paris

Le célebre compositeur et pianiste de jazz palestinien Faraj Suleiman développe un univers musical à la croisée des chemins entre la tradition arabe et le jazz contemporain. Avec son quintet, il propose une musique expressive, sensible et singulière.

Lors de ce concert, il interprétera des morceaux de son dernier album, As Much As It Takes, ainsi que des pièces issues de ses précédents albums instrumentaux.

Faraj Suleiman (Palestine) est actuellement en résidence

Le mardi 01 juillet 2025

de 20h00 à 22h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 16 ans.

Cité internationale des arts 18, rue de l'Hôtel de Ville 75004 Paris

