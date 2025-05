DIEGO BIANCHI / Cat Walk – Cité internationale des arts Paris, 7 juin 2025, Paris.

Installation Performance

Cat Walk est une installation immersive qui transforme l’espace en scène vivante où les performeurs défilent lentement, créant des tableaux éphémères entre mouvement et immobilité. Sur une passerelle longiligne, corps et objets dialoguent, générant des compositions suspendues dans le temps. L’œuvre questionne nos perceptions habituelles, rendant fluides et malléables les relations entre les éléments, comme une chorégraphie de l’absurde dans un espace d’anti-lois.

Né en 1969 (Argentine), Diego Blanchi est lauréat du programme de résidence « Jean Chatelus – Fondation Antoine de Galbert x Cité internationale des arts ». Sa pratique comprend la sculpture, l’installation, l’art vidéo, la photographie et la performance, examinant tant les normes esthétiques comme les sujets sociopolitiques.

A l’occasion de Nuit Blanche, La Cité internationale des arts vous invite également à découvrir jusqu’à minuit l’exposition D’ici 60 ans : relayer. Cette manifestation célèbre le 60ᵉ anniversaire de la Cité internationale des arts et rend hommage aux plus de 35 000 artistes ayant été en résidence depuis 1965.

Partenariat: Fondation Antoine de Galbert.

Commissariat: Nataša Petrešin-Bachelez et Ana Janevski pour l’exposition D’ici 60 ans : relayer.

Le samedi 07 juin 2025

de 18h00 à 00h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-07T21:00:00+02:00

2025-06-07T19:00:00+02:00_2025-06-07T01:00:00+02:00

fin : 2025-06-07T03:00:00+02:00

Cité internationale des arts 18, rue de l’Hôtel de Ville 75004 Paris

Métro -> 7 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (58m)

Bus -> 6772 : Pont Marie (Cité des Arts) (Paris) (58m)

Vélib -> Hôtel de Ville – Pont-Marie (18.78m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.citedesartsparis.net/

Installation immersive pensée comme une scène vivante, un défilé lent.