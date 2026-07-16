Cité médiévale de Pouancé, Château médiéval de Pouancé, Pouance

Informations pratiques

Cité médiévale de Pouancé Dimanche 20 septembre, 10h00 Château médiéval de Pouancé Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Déambulation guidée au cœur de l’histoire de cette Petite Cité de Caractère

Dimanche // 10h30

• Durée : 1h30

• Départ du Grenier à Sel (1 allée Louis Bessière)

Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés aux conditions météo

• Gratuit

• Places limitées – Réservation obligatoire au 02 41 92 86 83 ou par mail : officedetourisme@anjoubleu.com

Château médiéval de Pouancé Enclos du vieux château Pouancé Ombrée d’anjou 49420 Pouancé Pouance 49420 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 92 86 83 https://www.facebook.com/chateau.medieval.pouance.anjoubleu [{« link »: « mailto:officedetourisme@anjoubleu.com »}] Véritable château-fort du Moyen Âge, le château de Pouancé est installé à la frontière entre l’Anjou et la Bretagne. Il va connaître plusieurs grandes batailles et sera l’un des points principaux de la conquête de la Bretagne par le Royaume de France.

L’édifice, inchangé depuis le 15e siècle, vous fera voyager dans le temps. A la fin de la visite, tours, logis et glacière n’auront plus de secret pour vous !

Information et réservation des visites à l’Office de Tourisme de l’Anjou bleu. Le site se visite toute l’année sur réservation pour les groupes et de juillet à août à pour les individuels (mardi au samedi à 10h30, sur réservation) – Le site compte environ 50 marches – Prévoir de bonnes chaussures et des vêtements adaptés à la météo.

Déambulation guidée au cœur de l’histoire de cette Petite Cité de Caractère

©OTAB