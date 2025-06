Les lueurs du temps à Provins Cité médiévale de Provins Provins 5 juillet 2025

Située à seulement 1h20 de Paris et accessible en train, la cité médiévale de Provins, patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 2001, vous invite les samedis 5 juillet et 2 août pour deux soirées féeriques. Découvrez les rues, les boutiques, le donjon et les places éclairés par la lueur de milliers de bougies.

Au programme : des

visites guidées aux flambeaux, des promenades contées et théâtralisées, la Tour

César illuminée par plus de 700 bougies, des animations de rue, et un spectacle

équestre nocturne « Crins de feu ». Vous pourrez dîner à

la lueur des chandelles sur la place du Châtel dans une ambiance jazz ou profiter de l’ambiance romantique à la roseraie.

La Tour César

Symbole de la puissance des comtes de Champagne, ce magnifique donjon du XIIème siècle sera illuminée par plus de 700 bougies ! De 20h30 à minuit (entrée payante).

Ambiance musicale et animations de feu

Dés 19h, profitez d’une ambiance musicale Jazz dans les rues et sur la place du Châtel avec les groupes « Sans’So Quartet » le 5 juillet, et « Cocktail Sound » le 2 août. Retrouvez également spectacles et jongleries de feu sur la place Saint-Quiriace à partir de 21h (animations Gratuites).

En juillet, les sonneurs du débuché de Paroy feront résonner fanfares et trompes de chasse tout au long de la soirée dans la Collégiale Saint-Quiriace (animation gratuite).

La Roseraie de Provins sera également illuminée et vous accueillera de 10h à 21h dans une ambiance romantique, avec une vue imprenable sur la cité médiévale. Planche apéritive et salon de thé en terrasse, boutique et exposition en accès libre (visite du jardin payante).

Spectacle équestre « Crins de feu »

Présenté par la compagnie Equestrio, dans les fossés des remparts, à la Porte St Jean. À la lueur des bougies, apparaitront chevaux de feu, pleins de charme et de poésie. Les flammes surgiront, ces destriers vous éblouiront de prouesses équestres en voltiges et de cascades en dressages.

Séances à 21h30 et 23h. Durée : env. 30 mn. Réservation en ligne sur equestrio.fr jusqu’à samedi 12h, puis billetterie sur le site du spectacle les jours J.

Ateliers, visite guidée et théâtralisées

Visite guidée au flambeaux

Pour une découverte de Provins entre ombre et lumière. Flambeaux distribués uniquement aux adultes. sous réserve des conditions météorologiques et toutes conditions de sécurité réunies.

Départs à 21h30, 21h45, 22h00, 22h15 et 22h30. Durée 1 h 30 env. – Nombre de places limité.

Légendes et croyances dans les souterrains

Entrez dans l’univers envoûtant du Moyen Âge avec ses histoires de sorcières, de fées, d’ogres et de dragons… et suivez un étrange personnage, le meneu de loups !

Départ à 18h00, 19h00, 20h00, 21h00 et 22h00. Durée 45 mn env. Nombre de places limité.

Visite théâtralisée entre chien et loup

Découvrez l’exceptionnelle mise en lumière des remparts de Provins ! À la nuit tombée, petits et grands partent à la recherche d’un mystérieux loup, caché dans les lieux secrets de l’enceinte fortifiée.

Départs à 20h30 et 22h30 au niveau de l’allée des remparts, face à la Tour aux engins. Durée 1h30 env. Nombre de places limité.

Le samedi 05 juillet 2025

de 19h00 à 23h59

Le samedi 02 août 2025

de 19h00 à 23h59

gratuit sous condition

Accès libre à la cité médiévale illuminée avec animations gratuites : concert de jazz, animations de feu et concert dans la collégiale.

Animations payantes : Spectacle équestre, visite guidée et théâtralisées, roseraie et Tour césar.

Infos et réservations sur provins.net

Tout public.

Cité médiévale de Provins 4, chemin de Villecran 77160 Provins

https://provins.net/les-lueurs-du-temps-evenement/ +33164602626 info@provins.net https://www.facebook.com/provins.tourisme https://www.facebook.com/provins.tourisme

