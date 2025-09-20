Cité Nature d’hier à aujourd’hui Cité Nature Arras Arras

Cité Nature d’hier à aujourd’hui 20 et 21 septembre Cité Nature Arras Pas-de-Calais

Tarif entrée habituel, visite patrimoine gratuite. 20 places par visite

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T15:30:00

Fin : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T17:30:00

A partir de photos indices, partez à la recherche des éléments de l’architecture d’aujourd’hui qui nous rapellent ce que le bâtiment était hier.

Une traversée du temps et de l’espace pour découvrir l’histoire de Cité Nature.

Cité Nature Arras 25 boulevard Schuman 62000 Arras Arras 62000 Pas-de-Calais Hauts-de-France 33 (0) 3 21 21 59 59 http://www.citenature.com/CN20/

