Cité Plantagenêt – Maison du Pilier-Rouge Le Mans 14 juillet 2025 10:30

Sarthe

Cité Plantagenêt Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Début : 2025-07-14 10:30:00

fin : 2025-07-14 12:15:00

2025-07-14

Découvrez les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois et d’hôtels de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale.

Billetterie Maison du Pilier-Rouge et Office du Tourisme. .

Maison du Pilier-Rouge 43 Grande Rue

72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

