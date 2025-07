Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans

Cité Plantagenêt Maison du Pilier Rouge Le Mans dimanche 31 août 2025.

Cité Plantagenêt

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans Sarthe

Tarif : 4 – 4 – 6 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-31 10:30:00

fin : 2025-08-31 12:15:00

Date(s) :

2025-08-31

Découvrez les rues et ruelles de la cité, bordées de maisons en pan-de-bois et d’hotêls de la Renaissance, en passant par l’enceinte romaine et la cathédrale. .

Maison du Pilier Rouge 41 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Cité Plantagenêt Le Mans a été mis à jour le 2025-07-24 par CDT72