Portes ouvertes de la Cité Traëger – Cité Traëger Paris 25 juin 2025

La Cité Traëger vous ouvre ses portes le mercredi 25 juin pour un après-midi festif et convivial, de 14h à 18h.

Venez découvrir la richesse du tissu associatif du 18e arrondissement à travers démonstrations, ateliers et animations pour tous les âges !

️ Au programme :

Démonstration de tapisserie – Mise en lumière de la tapisserie de haute lisse

Relaxation – Bols tibétains, gong et carillons Koshi

Atelier cinéma (16h15–17h30) – Analyse ludique autour du thème « Êtres forts, êtres fragiles »

Sports de combat – King boxing, judo et boxe thaï

Tournoi libre d’échecs – Avec le Club Le Petit Pouchet

Chants et danses – Par l’association ADEVECAM

Danses du monde – Danses géorgiennes, indiennes et capoeira

Spectacle de théâtre – extrait de La Rebelle, d’après Antigone

️ Entrée libre

Une belle occasion de rencontrer les associations de l’arrondissement et de partager un moment ouvert à toutes et tous !

Le mercredi 25 juin 2025

de 14h00 à 18h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-06-25T17:00:00+02:00

2025-06-25T15:00:00+02:00_2025-06-25T19:00:00+02:00

fin : 2025-06-25T21:00:00+02:00

Cité Traëger 15 Rue Boinod 75018 Paris

+33153411818

La Cité Traëger vous donne rendez-vous le mercredi 25 juin de 14h à 18h pour un après-midi festif et ouvert à tous !

Au cœur du 18e arrondissement, venez explorer la richesse du tissu associatif du 18e à travers des démonstrations, des ateliers et des animations pour petits et grands. Entre tapisserie, cinéma, arts martiaux, relaxation, échecs, danses et théâtre, chacun y trouvera de quoi s’émerveiller.