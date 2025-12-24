Cité végétale Imagine ta ville végétale idéale

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

Venez explorer en famille, seul ou entre amis, les contrastes et les liens entre la nature et l’espace urbain par la technique du collage, lors d’un atelier animé par la plasticiennepaysagiste Caroline Thunus, du Labo Sauvage de Charleville-Mézières.Dans le cadre des Nuits de la lecture.Condition d’accès sur inscription, public familial dès 8 ans.

.

Médiathèque Georges-Delaw Corne de Soissons, 999 rue des Anciens d’Afrique du Nord Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and explore the contrasts and links between nature and urban space with your family, alone or with friends, using the collage technique, in a workshop led by landscape artist Caroline Thunus, from Labo Sauvage in Charleville-Mézières, as part of the Nuits de la lecture (Reading Nights) program. Access by registration, for families aged 8 and over.

L’événement Cité végétale Imagine ta ville végétale idéale Sedan a été mis à jour le 2025-12-20 par Ardennes Tourisme