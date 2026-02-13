Cité Victor-Thuillat, Parc Victor Thuillat, Limoges

Cité Victor-Thuillat Samedi 21 février, 16h30 Parc Victor Thuillat Haute-Vienne

6 € / 4 € (tarif réduit)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-21T16:30:00+01:00 – 2026-02-21T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T16:30:00+01:00 – 2026-02-21T17:30:00+01:00

UNE CITÉ EMPREINTE DE MODERNITÉ

Laissez-vous guider jusqu’à cette cité construite dans les années 1930 par Roger Gonthier, architecte de la gare des Bénédictins.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

Réservation et règlement obligatoires auprès de l’Office de Tourisme :

12 boulevard de Fleurus – Tél. : 05 55 34 46 87 – www.destination-limoges.com

UNE ANIMATION VILLE D’ART ET D’HISTOIRE

Limoges Ville d’art et d’histoire vous propose toute l’année des visites, ateliers et animations sur l’architecture et le patrimoine, pour tous les âges.

Parc Victor Thuillat rue victor thuillat limoges Limoges 87100 Le Vigenal Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}] [{« link »: « https://www.destination-limoges.com/nos-activites/visites-et-balades/nos-visites-guidees/ »}, {« link »: « https://sortir.limoges.fr/agenda?keys=%23Villedartetdhistoire »}]

Venez redécouvrir l’histoire et l’architecture de cette réalisation emblématique d’une avancée sociale majeure. #Villedartetdhistoire #Artsdeco

© PC