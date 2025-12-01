Citelectro jam internationale Communale Saint-Ouen Saint-Ouen-sur-Seine
Organisé par l’association Citelectro, ce battle 1vs1 électro réunit les meilleurs danseurs français et internationaux devant un jury d’exception. Plus qu’une compétition, c’est un moment de rencontre, de mixité et de célébration de la culture électro.
Citelectro Jam International revient pour sa 5ᵉ édition le 13 décembre 2025 à Communale St-Ouen.
Le samedi 13 décembre 2025
de 14h00 à 18h00
payant
De 11,33 à 16,48 euros.
Public jeunes et adultes.
Communale Saint-Ouen 10 bis Rue de l’Hippodrome 93400 Saint-Ouen-sur-Seine
https://communalesaintouen.com/evenements/citelectro-jam-internationale/