Cités en lumière Église Notre-Dame Fresnay-sur-Sarthe

Église Notre-Dame Place de la République Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

2025-12-06 16:30:00

2025-12-06

2025-12-06

Découvrez Fresnay-sur-Sarthe sous un autre angle dans le cadre de Cités en Lumière !

Pour la cinquième année consécutive, Fresnay-sur-Sarthe participe à Cités en Lumière !

Au programme

– à 16h30 concert de chants sacrés et de Noël par le Chœur d’hommes “Cappelum” dans l’Église Notre-Dame illuminée à la bougie

– à 18h visite flash Découvrez l’histoire et l’architecture de l’église Notre-Dame comme vous ne l’avez jamais vue à la simple lueur des bougies (35 minutes)

Animations gratuites. Dans le cadre du programme “Cités en Lumière” des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe.

Plusieurs autres animations sont proposées tout au long du week-end

– Samedi 6/12 à 15h, salle André Voisin Spectacle de Noël pour les enfants L’affaire du poison de Noël (gratuit organisé par FAF)

– Dimanche 7/12 de 8h à 18h, sous les halles Les Puces de Fresnay .

English :

Discover Fresnay-sur-Sarthe from a different angle as part of Cités en Lumière!

German :

Entdecken Sie Fresnay-sur-Sarthe im Rahmen von Cités en Lumière aus einem anderen Blickwinkel!

Italiano :

Scoprite Fresnay-sur-Sarthe da un’altra prospettiva nell’ambito di Cités en Lumière!

Espanol :

Descubra Fresnay-sur-Sarthe desde otro ángulo en el marco de Cités en Lumière

