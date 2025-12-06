Cités en lumière Place de L’Hôtel de ville Saint-Calais

Cités en lumière

Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais Sarthe

Début : 2025-12-06 17:00:00

fin : 2025-12-06

Date(s) :

2025-12-06

17h-18h Découverture du Musée-Bibliothèque et du Fonds ancien à la bougie, Centre culturel

18h Spectacle de feu Sacred Fire par la compagnie Il était une flamme, cour du Centre culturel

La compagnie Il était une flamme vous présente Sacred Fire , un spectacle de feu captivant d’environ 30 minutes, qui explore la signification universelle et sacrée du feu à travers une performance artistique envoûtante. Ce spectacle vivant met en scène nos artistes professionnel passionnés pour créer un voyage visuel et émotionnel inoubliable. Le feu, symbole ancestral présent dans les cultures du monde entier, est au cœur de ce spectacle.​ .

Place de L’Hôtel de ville Centre culturel Saint-Calais 72120 Sarthe Pays de la Loire

English :

5pm-6pm: Discover the Museum-Library and the Old Archives by candlelight, Centre culturel.6pm: Fire show Sacred Fire by the company Il était une flamme, courtyard of the Centre c

German :

17.00-18.00 Uhr: Entdeckung des Bibliotheksmuseums und des Altbestands bei Kerzenlicht, Kulturzentrum.18.00 Uhr: Feuershow Sacred Fire von der Compagnie Il était une flamme, Hof des Centre c

Italiano :

ore 17.00-18.00: scoperta del Museo-Biblioteca e degli Antichi Archivi a lume di candela, Centre culturel.Ore 18.00: spettacolo Fuoco sacro della compagnia Il était une flamme, cortile del Centre culturel

Espanol :

17.00-18.00: Descubrimiento del Museo-Biblioteca y de los Antiguos Archivos a la luz de las velas, Centre culturel.18.00: Espectáculo de fuego Sacred Fire de la compañía Il était une flamme, patio del Centre culturel

