Cités en lumière Saint-Léonard-des-Bois

Cités en lumière

Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois Sarthe

Découvrez ou redécouvrez Saint-Léonard-des-Bois à l’occasion de Cités en Lumière !

Pour la cinquième année consécutive, Saint-Léonard-des-Bois participe à Cités en Lumière !

Au programme

– à 15h partez à la recherche du Père Noël en compagnie de la fanfare et de la Cie Yolda (RDV sur la Place de l’Église)

– à 17h mise en lumière du bourg avec bougies et torches et retraite aux flambeaux avec la fanfare et la Cie Yolda (au départ de la Place de l’Église)

– à 17h30 Spectacle de jonglerie de la Cie Yolda suivi d’une soupe ou vin chaud offerts par Les Amis de Saint-Léonard

Animations gratuites. Dans le cadre du programme “Cités en Lumière” des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe.

Autre animation de la journée du dimanche 14 décembre à Saint-Léonard-des-Bois

– Marché de Noël de 10h à 18h sur la Place de l’Église organisé par Les Amis de Saint-Léonard .

Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 33 28 04

English :

Discover or rediscover Saint-Léonard-des-Bois during Cités en Lumière!

German :

Entdecken oder wiederentdecken Sie Saint-Léonard-des-Bois anlässlich von Cités en Lumière!

Italiano :

Scoprite o riscoprite Saint-Léonard-des-Bois durante Cités en Lumière!

Espanol :

Descubra o redescubra Saint-Léonard-des-Bois durante Cités en Lumière

