Cités en lumière Saint-Léonard-des-Bois

Rue des Alpes Mancelles Saint-Léonard-des-Bois Sarthe
Début : 2025-12-14 15:00:00
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Découvrez ou redécouvrez Saint-Léonard-des-Bois à l’occasion de Cités en Lumière !
Pour la cinquième année consécutive, Saint-Léonard-des-Bois participe à Cités en Lumière !
Au programme
– à 15h partez à la recherche du Père Noël en compagnie de la fanfare et de la Cie Yolda (RDV sur la Place de l’Église)
– à 17h mise en lumière du bourg avec bougies et torches et retraite aux flambeaux avec la fanfare et la Cie Yolda (au départ de la Place de l’Église)
– à 17h30 Spectacle de jonglerie de la Cie Yolda suivi d’une soupe ou vin chaud offerts par Les Amis de Saint-Léonard
Animations gratuites. Dans le cadre du programme “Cités en Lumière” des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe.
Autre animation de la journée du dimanche 14 décembre à Saint-Léonard-des-Bois
– Marché de Noël de 10h à 18h sur la Place de l’Église organisé par Les Amis de Saint-Léonard .
English :
Discover or rediscover Saint-Léonard-des-Bois during Cités en Lumière!
German :
Entdecken oder wiederentdecken Sie Saint-Léonard-des-Bois anlässlich von Cités en Lumière!
Italiano :
Scoprite o riscoprite Saint-Léonard-des-Bois durante Cités en Lumière!
Espanol :
Descubra o redescubra Saint-Léonard-des-Bois durante Cités en Lumière
