Cités en lumière Sillé-le-Guillaume

Cités en lumière est l’évènement de fin d’année des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe créé en 2021. Avec l’aide des habitants et commerçants, les centres historiques s’illuminent à la tombée de la nuit, à la lueur des bougies.

Cités en Lumière est un événement de fin d’année des Petites Cités de Caractère® de la Sarthe. Pour la 5ème année, Cités en Lumière vous propose, le temps d’un moment féérique, des mises en lumière, des visites aux flambeaux, des spectacles et marchés de Noël. Les habitants, associations, municipalités, Pays d’art et d’histoire, se mettent au service des Petites Cités de Caractère® pour vous faire découvrir ces communes patrimoniales sous un autre regard.

La ville de Sillé-le-Guillaume participe à ce nouvel événement, qui se déroulera le dimanche 14 décembre.

10h30 18h marché de Noël organisé par le Comité de Promotion, parking de la Gare

18h marche aux lampions. Départ du parking de la Gare vers le Château, gratuit

18h30 feu d’artifice tiré depuis la butte du Haut-Eclair .

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 52 15 17 patrimoine.communication@sille-le-guillaume.fr

Cités en lumière is the end-of-year event of the Petites Cités de Caractère® de la Sarthe, created in 2021. With the help of local residents and shopkeepers, the historic town centers are illuminated by candlelight at dusk.

