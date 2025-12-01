Cités en lumières à Mamers Mamers

Cités en lumières à Mamers

Début : 2025-12-13 17:30:00

fin : 2025-12-13 19:30:00

2025-12-13

Dans le cadre des Petites Cités de Caractère, Mamers propose une déambulation vers le quartier St Paul.

Pour cette nouvelle édition de Cités en lumières , c’est le quartier Saint Paul qui sera mis à l’honneur.

17h30 Rendez-vous sur le parvis du théâtre Municipal.

Puis déambulation aux flambeaux vers le quartier St Paul illuminé pour l’occasion. Le thème retenu pour cette année Mamers, les flammes de la discorde ou l’histoire romancée du fameux 15 mars 1590.

18h30 Spectacle de chants et musiques des Balkans à la Chapelle St Joseph de l’école St Thomas d’Aquin, par SolOrchestar.

English :

As part of the Petites Cités de Caractère program, Mamers offers a stroll through the St Paul district.

German :

Im Rahmen der Petites Cités de Caractère (Kleine Städte mit Charakter) schlägt Mamers einen Spaziergang zum Viertel St Paul vor.

Italiano :

Nell’ambito del programma Petites Cités de Caractère, Mamers propone una passeggiata nel quartiere di St Paul.

Espanol :

En el marco del programa Petites Cités de Caractère, Mamers propone un paseo por el barrio de St Paul.

