Citizen Kane, le monument du cinéma mondial au Centre Paris Anim’ Angel Parra Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris

« Citizen Kane » film réalisé par Orson Wells Durée 1h59.

Comédie dramatique américaine de 1941

Avec Orson Wells, Joseph Cotten, Dirothy Comingore …

Suite à la mort de Kane, magnat de la

presse écrite, le journaliste Jerry Thomson enquête auprès des proches du

milliardaire pour tenter de retracer son incroyable parcours de vie.

Oscar du meilleur scénario original en 1942 et nommé dans 8 autres catégories.

Présentation et débat réalisés par ARTMELE

Séance organisée en partenariat avec le Centre Paris Anim’ Angel Parra et avec le soutien de la Ville de Paris.

Le Ciné Kino d’ARTMELE en coopération avec le Centre Paris Anim’ Angel Parra vous invite à la projection du film culte Citizen Kane.

Le samedi 24 janvier 2026

de 20h00 à 22h30

gratuit

par mail contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr

par téléphone

01 56 53 53 53

Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-01-24T21:00:00+01:00

fin : 2026-01-24T23:30:00+01:00

Date(s) : 2026-01-24T20:00:00+02:00_2026-01-24T22:30:00+02:00

Centre Paris Anim’ Angel Parra 183, rue Vercingétorix 75014 Paris

https://openagenda.com/fr/artmele



Afficher la carte du lieu Centre Paris Anim’ Angel Parra et trouvez le meilleur itinéraire

