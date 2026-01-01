Citizen Kane, le monument du cinéma mondial au Centre Paris Anim’ Angel Parra Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris
Citizen Kane, le monument du cinéma mondial au Centre Paris Anim’ Angel Parra Centre Paris Anim’ Angel Parra Paris samedi 24 janvier 2026.
« Citizen Kane » film réalisé par Orson Wells Durée 1h59.
Comédie dramatique américaine de 1941
Avec Orson Wells, Joseph Cotten, Dirothy Comingore …
Suite à la mort de Kane, magnat de la
presse écrite, le journaliste Jerry Thomson enquête auprès des proches du
milliardaire pour tenter de retracer son incroyable parcours de vie.
Oscar du meilleur scénario original en 1942 et nommé dans 8 autres catégories.
Présentation et débat réalisés par ARTMELE
Séance organisée en partenariat avec le Centre Paris Anim’ Angel Parra et avec le soutien de la Ville de Paris.
Le Ciné Kino d’ARTMELE en coopération avec le Centre Paris Anim’ Angel Parra vous invite à la projection du film culte Citizen Kane.
Le samedi 24 janvier 2026
de 20h00 à 22h30
gratuit
par mail contact.angelparra@paris.ifac.asso.fr
par téléphone
01 56 53 53 53
Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Centre Paris Anim’ Angel Parra 183, rue Vercingétorix 75014 Paris
