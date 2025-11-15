Citizen X / Jass Club Paris JASS CLUB Paris
Citizen X / Jass Club Paris JASS CLUB Paris samedi 15 novembre 2025.
19h30
Citizen X réunit quatre solistes et sidemen chevronnés qui dialoguent librement au travers d’improvisations.
Ce concert marque la sortie de leur premier EP, consacré à deux recueils de préludes pour piano écrits par Alexandre Scriabine en 1888-1896 et en 1914.
L’incroyable profondeur de ce matériel permet aux quatre musiciens de découvrir des voies inexplorées entre la musique d’alors et la musique d’aujourd’hui.
Jorge Vistel / trompette
Jonathan Orland / saxophone
Shimon Gambourg / contrebasse
Donald Kontomanou / batterie
21h30
Inspiré des légendaires paires alto/trompette (Ornette Coleman, John Zorn), Citizen X célèbre sa composition internationale en proposant un répertoire original et varié.
Ils seront rejoints par Solène Cairoli, figure incontournable de la scène parisienne, et se transformeront en quintet à deux basses dans la tradition d’Andrew Hill ou encore de « Soft Machine”.
Jorge Vistel / trompette
Jonathan Orland / saxophone
Solène Cairoli / contrebasse
Shimon Gambourg / contrebasse
Donald Kontomanou / batterie
22h30
Jam session Jazz, animée par Jonathan Orland & Solène Cairoli.
Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !
// Piano à queue & batterie sur place
PRÉVENTES LIMITÉES
& VENTE SUR PLACE
Musicien·nes — Entrée libre
JASS CLUB PARIS
141 Rue de Tolbiac 75013
www.jassclub.paris
contact@jassclub.paris
09 54 56 79 01
Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !
Citizen X réunit quatre solistes et sidemen chevronnés qui dialoguent librement au travers d’improvisations !
Le samedi 15 novembre 2025
de 19h00 à 02h00
payant Tarif plein : 19 EUR
Tarif réduit : 15 EUR
Tarif Jam session : 5 EUR Public jeunes et adultes.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2025-11-15T20:00:00+01:00
fin : 2025-11-16T03:00:00+01:00
Date(s) : 2025-11-15T19:00:00+02:00_2025-11-15T02:00:00+02:00
JASS CLUB 141 Rue de Tolbiac 75013 Au 141 rue de Tolbiac, l’histoire continue : ancien cinéma kung-fu, squat artistique puis club de jazz avec le Barbizon, le lieu renaît aujourd’hui sous le nom de JASS CLUB PARIS
Une salle habitée par les sons et les couleurs, où l’on vient écouter, voir, partager. Un lieu proche des artistes, ouvert à toutes les curiosités
Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au dimanche de 19h à 2h
Info & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/