Citizen X / Jass Club Paris JASS CLUB Paris

19h30

Citizen X réunit quatre solistes et sidemen chevronnés qui dialoguent librement au travers d’improvisations.

Ce concert marque la sortie de leur premier EP, consacré à deux recueils de préludes pour piano écrits par Alexandre Scriabine en 1888-1896 et en 1914.

L’incroyable profondeur de ce matériel permet aux quatre musiciens de découvrir des voies inexplorées entre la musique d’alors et la musique d’aujourd’hui.

Jorge Vistel / trompette

Jonathan Orland / saxophone

Shimon Gambourg / contrebasse

Donald Kontomanou / batterie

21h30

Inspiré des légendaires paires alto/trompette (Ornette Coleman, John Zorn), Citizen X célèbre sa composition internationale en proposant un répertoire original et varié.

Ils seront rejoints par Solène Cairoli, figure incontournable de la scène parisienne, et se transformeront en quintet à deux basses dans la tradition d’Andrew Hill ou encore de « Soft Machine”.

22h30

Jam session Jazz, animée par Jonathan Orland & Solène Cairoli.

Point de rencontre essentiel entre artistes émergents et confirmés, la jam session est un moment de partage où naissent les groupes de demain. Une émulsion artistique à vivre dans la salle ou sur scène !

// Piano à queue & batterie sur place

PRÉVENTES LIMITÉES

& VENTE SUR PLACE

Musicien·nes — Entrée libre

JASS CLUB PARIS

141 Rue de Tolbiac 75013

www.jassclub.paris

contact@jassclub.paris

09 54 56 79 01

Tickets concerts au guichet majorés de 3€, pensez à réserver !

Le samedi 15 novembre 2025

de 19h00 à 02h00

payant Tarif plein : 19 EUR

Tarif réduit : 15 EUR

Tarif Jam session : 5 EUR Public jeunes et adultes.

