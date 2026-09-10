Citizenfour, Auditorium des Champs Libres, Rennes
dimanche 27 septembre 2026 · Auditorium des Champs Libres · Rennes
Informations pratiques
Citizenfour Dimanche 27 septembre, 16h00 Auditorium des Champs Libres Ille-et-Vilaine
gratuit
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-27T16:00:00+02:00 – 2026-09-27T18:30:00+02:00
Sous le nom le code « CITIZENFOUR », il contacte la documentariste américaine Laura Poitras. Celle-ci le rejoint à Hong Kong et réalise en temps réel ce triller documentaire historique qui éclaire les arcanes d’une affaire politique, informatique et judiciaire.
Le film a obtenu l’oscar du meilleur film documentaire en 2015.
Un doc du Dimanche suivi d’une rencontre avec Christian Vigouroux, conseiller d’État honoraire et animé par Mirabelle Fréville. Christian Vigouroux est l’auteur de Georges Picquart, dreyfusard, proscrit, ministre : La justice par l’exactitude (Dalloz, 2008).
En partenariat avec la Cinémathèque de Bretagne, dans le cadre du cycle Justice(s). (Laura Poitras, 1h45, 2014, Praxis Film, vostfr)
Auditorium des Champs Libres Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Rennes 35000 Centre Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « phone », « value »: null}]
En 2013, Edward Snowden déclenche l’un des plus grands séismes politiques aux Etats-Unis en révélant des documents secret-défense de la NSA.
Laura Poitras
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