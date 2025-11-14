Cito Longe Tarde – Théâtre du Rocher Tiers lieu culturel – Le Moulin Roques

Cito Longe Tarde – Théâtre du Rocher Vendredi 14 novembre, 20h30 Tiers lieu culturel – Le Moulin Haute-Garonne

Gratuit sans réservation

Qui n’aime pas entendre des histoires ? Personne.

Dans celle-ci, trois personnes se sont réfugiées au fond d’un puits pour fuir la peste, dans une ville du Moyen-Âge. Et comme des enfants, elles vont se raconter des histoires et peu à peu leurs récits prennent vie autour d’eux. Comme des apparitions, comme par magie. Elles vont s’amuser à faire apparaître des corbeaux sur échasses, des hommes volants, des saltimbanques en répétition et tout ce que leur imagination débordante leur soufflera. Et à travers leurs histoires, elles vont raconter leur ville, leurs vies, et leur époque.

Cito Longe Tarde est un spectacle sur la puissance du théâtre.

Le titre tire son nom de la locution latine « Cito, longe fugeas, tarde redeas » que l’on peut traduire par « Fuis vite, loin, longtemps, et reviens tard », à l’époque seul remède efficace contre la peste.

Écriture collective – Clarice Boyriven, Nathan Croquet, Lucas Saint Faust et Yohann Villepastour

Mise en scène – Nathan Croquet

Assistanat à la mise en scène – Noé Reboul

Avec Clarice Boyriven, Lucas Saint Faust et Yohann Villepastour

Création Lumière – Clélia Tournay

Scénographie – Camille Bouvier

Programmation 2ème opus du Théâtre du Rocher

Hostes Generis Humanis – Au Centre culturel Théâtre des Mazades et en partenariat avec l’Espace Bonnefoy

Jeudi 19 février à 20h en Tout Public – Vendredi 20 février à 10h en scolaire.

À partir de 18h30, petite restauration sur place.

Tiers lieu culturel – Le Moulin 14 avenue de la Gare, 31120 Roques Roques 31120 Haute-Garonne Occitanie 07 64 36 59 61 https://www.lemoulin-roques.com

