Citou : balade contée « les affaires judiciaires au XVIIIe siècle dans une communauté paysanne », Ruines du château, Citou

Informations pratiques

Citou : balade contée « les affaires judiciaires au XVIIIe siècle dans une communauté paysanne » Dimanche 20 septembre, 10h00 Ruines du château Aude

Gratuit. Chaussures de marche ou baskets. Ce circuit n’est malheureusement pas accessible aux personnes à mobilité réduite.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Une promenade d’environ 2h, du château à l’église Saint-Jean, en passant par le moulin et l’église Saint-Sébastien.

Animée par Frédéric Février, professeur d’histoire, cette visite propose un voyage immersif au cœur des affaires judiciaires d’un village de la Montagne Noire au XVIIIe siècle.

Prévoir des chaussures de marche et une casquette.

Ruines du château Grande Rue, 11160 Citou, France Citou 11160 Aude Occitanie Cette dépendance de l’abbaye de Caunes est mentionnée sous la dénomination de « castrum » en 1183 et 1189. Le château apparaît plutôt comme une maison fortifiée, utilisant une position naturelle très forte. Bâti au sommet d’un escarpement rocheux, il se présente comme un quadrilatère avec trois côtés rectangulaires et un oblique. Le côté nord-ouest est au sommet d’une falaise verticale. L’entrée se fait par le sud, à deux mètres au-dessus du sol extérieur. Elle est défendue par une bretèche reposant sur de hauts corbeaux de schiste par l’intermédiaire d’un grand linteau schisteux, laissant une fente libre pour l’attaque. A l’angle sud, une échauguette est bâtie de façon semblable, sur cinq corbeaux. La tourelle de l’angle nord, ronde, est en encorbellement sur une embase schisteuse circulaire. A quelques mètres à l’est, sur un terre-plein qui devait être clos de murailles et dépendre du château, le roc est creusé d’un silo rectangulaire.

Une promenade d’environ 2H00 du château à l’église St Jean, en passant par le moulin et l’église St Sébastien (prévoir chaussures de marche, casquette).

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