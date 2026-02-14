Citoyennes ou rebelles, des Bretonnes dans la Révolution française Bibliothèque des Champs Libres – 5e étage Rennes Vendredi 13 mars, 17h30 Ille-et-Vilaine

Solenn Mabo, historienne, explore le rôle des Bretonnes dans la Révolution.

Loin des projecteurs de la capitale et des foyers révolutionnaires les plus actifs, elles ont laissé peu de traces dans les archives, et pourtant elles interviennent sur tous les fronts, dans un temps de crise où s’invente la citoyenneté.

Rencontre suivie d’une séance de dédicaces avec la librairie Encre de Bretagne.

