Citoyens en colère, hissons notre drapeau. Rond-point des Terrasses de la Sarre Sarrebourg

Une manif qui va déplaire aux mondialistes, bellicistes, liberticides et partisans de la casse sociale.

**Manif le 20 septembre 2025 à Sarrebourg au bord du Rond-point des Terrasses de la Sarre** (non loin du Centre commercial & Flunch).

**De 8h à 11h. Manif déclarée**.

Unissons-nous pour changer ce système décadent.

Ce n’est pas à vous de payer la dette, mais à eux !

Dette issue du saccage néolibéral que nous impose l’Union européenne & l’Élysée.

Refusons l’inutile guerre contre la Russie. Conflit impérialiste OTAN sans l’aval des Français.

Refusons un quelconque soutien aux génocidaires Israéliens.

Refusons la casse sociale & l’effacement des autochtones.

Refusons de subir le délitement du pays.

Refusons de remplir l’urne avec nos corps et nos bulletins pour des partis de la fausse opposition au belliciste liberticide Président.

Aucun non-souverainiste n’appelle à résoudre nos soucis en amont, via le Frexit et la fin des guerres !

Indignez-vous, rassemblons-nous !

Hissons le drapeau tricolore Français qui déplait aux mondialistes.

A l’initiative de 3R (Résister – Reconquérir – Régir).

Gilet-Jaune de Moselle-sud & nord-Alsace.

Association loi 1908.

Active pour la sauvegarde du peuple.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com)

[https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00.000+02:00

Fin : 2025-09-20T11:00:00.000+02:00

resisterreconquerirregir@gmail.com https://rrr.netlib.re 0695580262

Rond-point des Terrasses de la Sarre Sarrebourg Sarrebourg 57400 Moselle