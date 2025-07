Citoyens, Levez-vous ! Nous Refusons de Mourir pour Leurs Fautes ! Place Kléber Strasbourg

Citoyens, Levez-vous ! Nous Refusons de Mourir pour Leurs Fautes ! Place Kléber Strasbourg samedi 26 juillet 2025.

Citoyens, Levez-vous ! Nous Refusons de Mourir pour Leurs Fautes ! Place Kléber Strasbourg Samedi 26 juillet, 15h00

Un rassemblement auquel n’iront pas les collabos bellicistes heureux du malheur des Français !

Citoyens, Levez-vous ! Nous Refusons de Mourir pour Leurs Fautes !

**Rassemblement samedi 26 juillet de 15h à 18h Place Kléber à Strasbourg.**

### Pas une arme, pas un euro, pas un soldat pour les guerres contre la Russie, le Levant & l’Iran !

Françaises, Français, le moment est venu de regarder la vérité en face, aussi amère soit-elle. Nos dirigeants, ceux-là mêmes qui se targuent de nous représenter, sont en train de nous entraîner vers l’abîme. Ursula von der Leyen, Emmanuel Macron, et les têtes pensantes de l’OTAN nous dictent une guerre qui n’est pas la nôtre, une guerre dont les germes ont été semés par leurs propres calculs géopolitiques et leurs provocations incessantes.

Ne soyons pas dupes. Le conflit en Ukraine n’est pas né d’un claquement de doigts. Il est le fruit d’une politique expansionniste de l’OTAN, d’une diabolisation systématique de la Russie et d’un mépris flagrant pour ses préoccupations sécuritaires légitimes. Nos « chefs » occidentaux, dans leur aveuglement et leur arrogance, ont délibérément attisé les braises d’un brasier qui menace aujourd’hui de nous consumer tous.

Et maintenant, que nous demandent-ils ? De mourir. De mourir pour leurs erreurs, pour leurs ambitions impérialistes, pour une guerre par procuration contre la Russie qui ne sert que leurs propres intérêts. Nous, le peuple, modestes citoyens, nous refusons catégoriquement d’être la chair à canon de cette folie ! Nous refusons de sacrifier nos vies, nos familles, notre avenir sur l’autel de leur incompétence et de leur soif de pouvoir.

Cette guerre n’est pas notre guerre. C’est une guerre impérialiste menée par une élite déconnectée de la réalité, une élite qui se moque des conséquences humaines de ses décisions. Nous n’avons aucune part à prendre dans cette vendetta contre la Russie.

Il est temps de dire NON ! Non à la cobelligérance, non à l’escalade, non à la soumission aux diktats d’une élite guerrière. Réveillons-nous, levons-nous ! Exigeons un cessez-le-feu immédiat, des négociations de paix sincères et la fin de cette politique suicidaire.

Notre vie est notre bien le plus précieux, et nous la défendrons. Nous ne mourrons pas au front pour les fautes de nos néfastes dirigeants !

**Appel** à l’initiative de l’association **3R** (qui œuvre à la sauvegarde des autochtones versus mondialisme). Durant le rassemblement, profitez des expos culturelles et argumentatives en faveurs de la paix ainsi que de la commémoration des 500 ans du Bundschuh. Événement déclarer en Préfecture. Accès libre.

[resisterreconquerirregir@gmail.com](mailto:resisterreconquerirregir@gmail.com) [https://rrr.netlib.re](https://rrr.netlib.re)

**Voici quatre exemples d’Opérations de l’OTAN (officiellement pour établir la « démocratie » !). L’actuelle cinquième opérations ne dit pas son nom et combat indirectement la Russie via l’Ukraine, pion et victime de l’impérialisme =>**

• **Guerre de Bosnie** (Opération Deny Flight, Opération Deliberate Force)

Dates principales :

Opération Deny Flight : 1993-1995

Opération Deliberate Force : Août-Septembre 1995

Pays belligérants / Impliqués : OTAN (avec une forte contribution américaine) contre les forces serbes de Bosnie. Implication indirecte des différentes factions bosniennes (Bosniaques, Croates, Serbes).

Critiques : Officiellement intervention humanitaire, ce fut une ingérence dans les affaires intérieures des Balkans, avec des conséquences géopolitiques dramatiques.

• **Guerre du Kosovo** (Opération Allied Force)

Dates principales : Mars-Juin 1999

Pays belligérants / Impliqués : OTAN (avec une très forte contribution américaine) contre la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).

Critiques : Intervention sans mandat du Conseil de Sécurité de l’ONU, Sans légalité internationale. Elle visait à affaiblir la Serbie, à établir une présence militaire occidentale dans les Balkans et à servir les intérêts géopolitiques des États-Unis et de l’OTAN dans la région, au-delà de la simple protection officielle des populations.

• **Guerre d’Afghanistan** (Opération Enduring Freedom, puis ISAF sous commandement OTAN)

Dates principales :

Opération Enduring Freedom (US-led) : 2001-2014

ISAF (OTAN-led) : 2003-2014 (puis Resolute Support Mission)

Pays belligérants / Impliqués : Forces américaines et de l’OTAN contre les Talibans et Al-Qaïda. Implication de diverses factions afghanes.

Critiques : Lancée en réponse aux attentats du 11 septembre. Concrètement, tentative d’établir une hégémonie régionale, de contrôler des ressources stratégiques (gaz, pétrole) et de projeter la puissance occidentale en Asie centrale, avec des coûts humains et financiers colossaux et un résultat final jugé catastrophique (retour des Talibans). Les motivations économiques et l’appétit du « complexe militaro-industriel » causèrent un énième désastre !

• **Intervention en Libye** (Opération Unified Protector)

Dates principales : Mars-Octobre 2011

Pays belligérants / Impliqués : OTAN (avec forte participation des États-Unis, France, Royaume-Uni) contre le régime de Mouammar Kadhafi. Soutien aux forces rebelles libyennes pions de l’occident.

Critiques : L’intervention en Libye, sous mandat de l’ONU pour protéger les civils, a rapidement évolué vers un changement de régime. Ingérence flagrante dans les affaires intérieures d’un État souverain, motivée par des intérêts pétroliers, le désir d’éliminer un leader africain perçu comme gênant, et une volonté de « remodeler » la région. Les conséquences de cette intervention (instabilité durable, montée de l’extrémisme, crise migratoire) sont la preuve d’une politique impérialiste désastreuse.

1

Place Kléber Strasbourg