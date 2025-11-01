Citrouille de Viking Roumare

765 Rue des Deux Tilleuls Roumare Seine-Maritime

Tarif : – –

Début : 2025-11-01 14:30:00

fin : 2025-11-01 22:00:00

2025-11-01

L’association Vikingames vous convie à son évènement de la toussaint La citrouille de vikings.

Durant cette après midi et cette soirée, vous pourrez venir participer à de nombreuses activités

L’après midi aura lieu les olympiades vikings où vous pourrez vous essayer à l’escrime ludique, au Trollball, au tir à l’arc grandeur nature ou aux armes de jet grandeur nature.

Le soir venu, vous pourrez participer à un jeu d’enquête et d’aventure ou vous affronterez une menace surnaturelle sur la lande.

Rendez-vous au camping les Nénuphars.

Inscription obligatoire. .

vikingames@gmail.com

