Citrouille de Viking Roumare
Citrouille de Viking Roumare samedi 1 novembre 2025.
Citrouille de Viking
765 Rue des Deux Tilleuls Roumare Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-01 14:30:00
fin : 2025-11-01 22:00:00
Date(s) :
2025-11-01
L’association Vikingames vous convie à son évènement de la toussaint La citrouille de vikings.
Durant cette après midi et cette soirée, vous pourrez venir participer à de nombreuses activités
L’après midi aura lieu les olympiades vikings où vous pourrez vous essayer à l’escrime ludique, au Trollball, au tir à l’arc grandeur nature ou aux armes de jet grandeur nature.
Le soir venu, vous pourrez participer à un jeu d’enquête et d’aventure ou vous affronterez une menace surnaturelle sur la lande.
Rendez-vous au camping les Nénuphars.
Inscription obligatoire. .
765 Rue des Deux Tilleuls Roumare 76480 Seine-Maritime Normandie vikingames@gmail.com
English : Citrouille de Viking
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Citrouille de Viking Roumare a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin