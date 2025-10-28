Citrouille et cie contes et Kamishibaï Place du Patis Vert Concoret

Citrouille et cie contes et Kamishibaï Place du Patis Vert Concoret mardi 28 octobre 2025.

Citrouille et cie contes et Kamishibaï

Place du Patis Vert Petite Maison des Légendes Concoret Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 17:30:00

fin : 2025-10-28 18:30:00

Date(s) :

2025-10-28

Les sorcières sortent de leurs tanières, les citrouilles brillent dans la nuit et les animaux s’affairent sans bruit, c’est le temps des histoires et des veillées, le temps de se rassembler pour ouvrir ensemble les portes de la saison sombre.

La conteuse Médèle Kat et le Centre de l’Imaginaire Arthurien vous font voyager avec ce spectacle de contes, théâtre dobjets et kamishibaï, pour les grandes et les petites oreilles. A 17h30, à la Petite Maison des Légendes, sur réservation. Tout public, à partir de 4 ans. .

Place du Patis Vert Petite Maison des Légendes Concoret 56430 Morbihan Bretagne +33 2 97 22 79 96

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Citrouille et cie contes et Kamishibaï Concoret a été mis à jour le 2025-10-13 par OT JOSSELIN Destination Brocéliande