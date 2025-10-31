Citrouille et compagnie heure du conte Beuzeville

Citrouille et compagnie heure du conte Beuzeville vendredi 31 octobre 2025.

Citrouille et compagnie heure du conte

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville Eure

Début : 2025-10-31 10:30:00

fin : 2025-10-31

2025-10-31

Citrouille et Cie revient à Beuzeville !

Glisse-toi dans l’antre des bibliothécaires devenues sorcières sympathiques ou pas et ouvre grand tes oreilles de crapauds pour te laisser conter des histoires de sorcières, monstres ou autres énergumènes plus ou moins effrayants !

Si tu viens déguisé, c’est encore mieux !

Pour les 5-10 ans

Gratuit Réservation fortement conseillée au 02.32.42.51.39 .

Médiathèque de Beuzeville Beuzeville 27210 Eure Normandie +33 2 32 42 51 39

English : Citrouille et compagnie heure du conte

Pumpkin & Co. returns to Beuzeville!

German :

Citrouille et Cie kehrt nach Beuzeville zurück!

Italiano :

Zucca e Co. sono tornati a Beuzeville!

Espanol :

¡Calabaza y compañía vuelven a Beuzeville!

L'événement Citrouille et compagnie heure du conte Beuzeville a été mis à jour le 2025-09-15