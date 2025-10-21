Citrouilles d’argile | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand
Citrouilles d’argile | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand mardi 21 octobre 2025.
Citrouilles d’argile | MARQ
Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme
Début : 2025-10-21 10:30:00
fin : 2025-10-21
2025-10-21 2025-10-23
À quatre mains, modelez votre sculpture de citrouille !
Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 25 25 accueil.marq@clermontmetropole.eu
English :
Four hands on a pumpkin sculpture!
German :
Mit vier Händen modellieren Sie Ihre Kürbisskulptur!
Italiano :
A quattro mani, create la vostra scultura di zucca!
Espanol :
Con cuatro manos, ¡crea tu propia escultura de calabaza!
