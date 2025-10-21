Citrouilles d’argile | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand

Citrouilles d’argile | MARQ Place Louis-Deteix Clermont-Ferrand mardi 21 octobre 2025.

Citrouilles d’argile | MARQ

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Clermont-Ferrand Puy-de-Dôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 10:30:00

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21 2025-10-23

À quatre mains, modelez votre sculpture de citrouille !

.

Place Louis-Deteix Musée d’art Roger-Quilliot (MARQ) Clermont-Ferrand 63100 Puy-de-Dôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 43 76 25 25 accueil.marq@clermontmetropole.eu

English :

Four hands on a pumpkin sculpture!

German :

Mit vier Händen modellieren Sie Ihre Kürbisskulptur!

Italiano :

A quattro mani, create la vostra scultura di zucca!

Espanol :

Con cuatro manos, ¡crea tu propia escultura de calabaza!

L’événement Citrouilles d’argile | MARQ Clermont-Ferrand a été mis à jour le 2025-10-17 par Clermont Auvergne Métropole