« CITY OF BLACK GOLD » – Exposition photographique Centre Paris Anim’ Grange aux Belles Paris

Une exposition à découvrir, en entrée libre, dans le cadre d’Escale à la Grange aux Belles – Images du réel.

Vernissage de l’exposition le jeudi 9 octobre de 19h à 21h.

“La cité de l’or noir” est le nom donné à la ville de Tchiatoura en Georgie à l’époque de l’URSS. Dans cette vallée, le manganèse fait vivre toute la région d’Imereti, mais à quel prix ? La compagnie minière Georgian Manganese, principal employeur de la municipalité, a depuis 2006 une licence exclusive de 40 ans pour exploiter les réserves.

Pourtant en février dernier, elle envoyait un SMS à 3500 mineurs pour leur annoncer leur licenciement. Un peu plus haut sur le plateau, dans le village de Shukruti, les terres agricoles affaissées ne sont plus exploitables et les maisons fissurées ne sont plus des foyers sûrs.

Après des années de luttes, les habitants attendent toujours leur indemnisation. Aujourd’hui, c’est toute une région qui est menacée par Georgian Manganese. Habitants et salariés ont uni leur force pour la préservation de leurs emplois et de leurs maisons.

Une exposition de la programmation satellite des Rencontres Photographiques du 10e

Du mardi 7 octobre au samedi 15 novembre 2025, le centre Paris Anim’ la Grange aux Belles accueille la photographe Delphine Lefebvre pour son exposition « City of black gold ».

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 21h00

gratuit Tout public.

Centre Paris Anim’ Grange aux Belles 6 Rue Boy-Zelensky 75010 Paris

