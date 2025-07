City tour Oléron Tournois de basketball Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron

City tour Oléron Tournois de basketball Parc des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron vendredi 18 juillet 2025.

City tour Oléron Tournois de basketball

Parc des Prés Valet City stade des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-07-18 15:00:00

fin : 2025-07-18

Date(s) :

2025-07-18

City Tour Oléron Tournois sur les city stade de l’Ile d’Oléron pour les 12/25 ans. A Saint-Georges d’Oléron tournois de basket.

.

Parc des Prés Valet City stade des Prés Valet Saint-Georges-d’Oléron 17190 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 76 63 07

English : City tour Oléron Basketball tournaments

City Tour Oléron: Tournaments on the city stadiums of the Ile d’Oléron for 12/25 year-olds. In Saint-Georges d’Oléron: basketball tournaments.

German : City tour Oléron Basketballturniere

City Tour Oléron: Turniere in den City-Stadien der Ile d’Oléron für 12-/25-Jährige. In Saint-Georges d’Oléron: Basketballturniere.

Italiano :

City Tour Oléron: tornei negli stadi della città sull’Ile d’Oléron per ragazzi di 12/25 anni. A Saint-Georges d’Oléron: tornei di basket.

Espanol : Visita de la ciudad de Oléron Torneos de baloncesto

City Tour Oléron: torneos en los estadios de la ciudad, en la isla de Oléron, para niños de 12 a 25 años. En Saint-Georges d’Oléron: torneos de baloncesto.

L’événement City tour Oléron Tournois de basketball Saint-Georges-d’Oléron a été mis à jour le 2025-06-26 par Office de Tourisme de l’île d’Oléron et du bassin de Marennes