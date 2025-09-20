Citytoon en immersion Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon Argenteuil

Citytoon en immersion Samedi 20 septembre, 14h00 Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon Val-d’Oise

Accès libre selon la place disponible.

Une restitution immersive des épisodes Citytoon : avec des casques de réalité virtuelle, explorez l’histoire de la ville d’Argenteuil avec Léo et Lia de façon ludique et originale.

Archives municipales et Médiathèque Elsa-Triolet et Aragon 14 Boulevard Leon Feix, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234186 https://francearchives.gouv.fr/fr/service/34473 La commune possède des archives particulièrement riches: l’état civil depuis 1598, le cadastre depuis 1794, ou les registres de délibérations depuis 1772. Le plus vieux document remonte à 1156 ! Ligne J, arrêt Argenteuil.​​​2, 4, 8, 9, 140, 272, 340, arrêt Hôtel-de-Ville.

