Ciudad sin sueno, Le Vox, Mayenne

Ciudad sin sueno Jeudi 19 mars, 20h30 Le Vox Mayenne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:07:00+01:00

Fin : 2026-03-19T20:30:00+01:00 – 2026-03-19T22:07:00+01:00

Le Vox 16 place Juhel, Mayenne Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0766#showmovie?id=ZL0CD »}]

Ciné-rencontre – Toni, un garçon Rom de 15 ans, vit dans le plus grand bidonville illégal d’Europe, en périphérie de Madrid. Fier d’appartenir à sa famille de ferrailleurs, il suit son grand-père p… Le Vox Ciudad sin sueno