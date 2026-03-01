Ciudad sin sueño Les Reflets du Cinéma Cinéma Le Trianon

40 Rue du Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-20 20:00:00

fin : 2026-03-20

Date(s) :

2026-03-20

Dans le cadre des Reflets du cinéma Hispanique

Prix SACD Semaine de la critique, Festival de Cannes 2025

Toni, un garçon Rom de 15 ans, vit dans un bidonville en périphérie de Madrid. Fier d’appartenir à sa communauté, il est très proche de son grand-père. Poussés par les promoteurs, certains choisissent de partir vivre en ville, mais le grand-père de Toni refuse de quitter leurs terres. Au fil des nuits, Toni doit faire un choix s’élancer vers un avenir incertain ou s’accrocher au monde de son enfance.

Un film attachant, bouleversant et d’une grande humanité, qui invite à réfléchir sur notre société actuelle. Intense tant sur le fond que dans la forme. Les sujets qu’il aborde sont actuels et intemporels au travers des relations très profondes entre les personnages.

– Atmosphères 53

•Le Trianon, Le Bourgneuf-la-forêt .

40 Rue du Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt 53410 Mayenne Pays de la Loire

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As part of the Reflets du cinéma Hispanique festival

L’événement Ciudad sin sueño Les Reflets du Cinéma Cinéma Le Trianon Le Bourgneuf-la-Forêt a été mis à jour le 2026-03-13 par LAVAL TOURISME