CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville, La chèvre rit à Marcouville, Les Monts du Roumois
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville, La chèvre rit à Marcouville, Les Monts du Roumois samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvre rit à Marcouville 6 et 7 juin La chèvre rit à Marcouville Eure
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T18:00:00+02:00 – 2026-06-06T19:00:00+02:00
Fin : 2026-06-07T18:00:00+02:00 – 2026-06-07T19:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Ferme familiale avec les chèvres de Séverine, la maman, et les vaches normandes de Julie, notre fille. Notre petite boutique vous ouvre ses portes du mardi au samedi de 17h à 20h. Il y a toujours une belle ambiance à la Chèvre Rit, n’hésitez pas à passer. Nous accueillons aussi les camping-car avec Park4Night.
La chèvre rit à Marcouville 24 impasse de la Vallée Saint-Clair 27520 Les-Monts-du-Roumois Les Monts du Roumois 27520 Bosguérard-de-Marcouville Eure Normandie [{« type »: « email », « value »: « lachevrerit27@gmail.com »}]
Traite des chèvres
DR
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