CIVAM Vachement dépaysant – La chèvrerie de la forêt d’Eu, La chèvrerie de la forêt d’Eu, La Berquerie

CIVAM Vachement dépaysant – La chèvrerie de la forêt d’Eu 6 et 7 juin La chèvrerie de la forêt d’Eu Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Venez rencontrer nos bêêêêlles chèvres alpines ! Avec ma fille Marion, nous les élevons avec beaucoup d’amour et transformons leur lait en fromages et en cosmétiques que nous vendons sur les marchés et à la ferme, avec d’autres produits locaux.

La chèvrerie de la forêt d’Eu 22 Impasse du stade 76260 Monchy sur Eu La Berquerie 76260 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « chevreriedelaforetdeu@outlook.fr »}]

Visite guidée de la ferme

DR