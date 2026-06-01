CIVAM Vachement dépaysant – La chèvrerie de la forêt d’Eu, La chèvrerie de la forêt d’Eu, La Berquerie
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvrerie de la forêt d’Eu, La chèvrerie de la forêt d’Eu, La Berquerie samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La chèvrerie de la forêt d’Eu 6 et 7 juin La chèvrerie de la forêt d’Eu Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T15:30:00+02:00 – 2026-06-06T16:30:00+02:00
Fin : 2026-06-07T10:30:00+02:00 – 2026-06-07T11:30:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Venez rencontrer nos bêêêêlles chèvres alpines ! Avec ma fille Marion, nous les élevons avec beaucoup d’amour et transformons leur lait en fromages et en cosmétiques que nous vendons sur les marchés et à la ferme, avec d’autres produits locaux.
La chèvrerie de la forêt d’Eu 22 Impasse du stade 76260 Monchy sur Eu La Berquerie 76260 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « chevreriedelaforetdeu@outlook.fr »}]
Visite guidée de la ferme
DR
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