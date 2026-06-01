CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Père Cauchois, La ferme du Père Cauchois, Bréauté
CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Père Cauchois, La ferme du Père Cauchois, Bréauté samedi 6 juin 2026.
CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Père Cauchois Samedi 6 juin, 16h00 La ferme du Père Cauchois Seine-Maritime
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00
Notre histoire et nos valeurs
Apprenez, découvrez… et amusez-vous en famille ! De nos prairies à nos animaux, du foin au lait bio, jusqu’à nos fromages et nos viandes, plongez dans tout le travail et la passion derrière nos produits. Une ferme familiale dans un corps de ferme typiquement Cauchois, engagée en agriculture biologique et circuit court. Rencontres, visites guidées, on vous attend pour partager notre quotidien en immersion totale !
À ne pas manquer !
GUINGUETTE FERMIÈRE Samedi
Mise à l’honneur de nos fromages, galettes, crêpes… Tout pour régaler vos papilles ! Jusqu’à 20 heures
17h : traite des vaches
MARCHÉ FERMIER Dimanche
11h : Visite guidée de la ferme et ouverture du marché fermierde produits locaux
Rencontrez les producteurs locaux, goûtez leurs produits et partagez lapassion de ceux qui cultivent et élèvent près de chez vous.
La ferme du Père Cauchois 2450 route du Hertelay 76110 Bréauté Bréauté 76110 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « sarlfermeduperecauchois@gmail.com »}]
Démonstration d’ostéopathie bovine
DR
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