CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Père Cauchois, La ferme du Père Cauchois, Bréauté

CIVAM Vachement dépaysant – La ferme du Père Cauchois Samedi 6 juin, 16h00 La ferme du Père Cauchois Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-06T16:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Notre histoire et nos valeurs

Apprenez, découvrez… et amusez-vous en famille ! De nos prairies à nos animaux, du foin au lait bio, jusqu’à nos fromages et nos viandes, plongez dans tout le travail et la passion derrière nos produits. Une ferme familiale dans un corps de ferme typiquement Cauchois, engagée en agriculture biologique et circuit court. Rencontres, visites guidées, on vous attend pour partager notre quotidien en immersion totale !

À ne pas manquer !

GUINGUETTE FERMIÈRE Samedi

Mise à l’honneur de nos fromages, galettes, crêpes… Tout pour régaler vos papilles ! Jusqu’à 20 heures

17h : traite des vaches

MARCHÉ FERMIER Dimanche

11h : Visite guidée de la ferme et ouverture du marché fermierde produits locaux

Rencontrez les producteurs locaux, goûtez leurs produits et partagez lapassion de ceux qui cultivent et élèvent près de chez vous.

La ferme du Père Cauchois 2450 route du Hertelay 76110 Bréauté Bréauté 76110 Seine-Maritime Normandie [{« type »: « email », « value »: « sarlfermeduperecauchois@gmail.com »}]

Démonstration d’ostéopathie bovine

DR